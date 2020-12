Lettera alluvionati a Bonaccini: 'Grantisca indennizzi al 100%'

Di seguito il testo della lettera consegnata ieri:



'Come abitanti di Nonantola che hanno subito sia direttamente che indirettamente i gravi danni e disagi dovuti alla recente alluvione abbiamo deciso di riunirci in comitato con l'obbiettivo di darci supporto reciproco nell'affrontare la situazione nell'immediato e cercare di dare attivamente il nostro contributo affinché i territori in cui viviamo non siano piu soggetti ad emergenze di questo genere

Consci che solo tramite una presa in carico collettiva e attiva dei territori in cui viviamo sia possibile evitare che tali situazioni si ripetano ci siamo incontrati (a distanza) e abbiamo condiviso quanto segue:

Siamo convinti e convinte che siano necessari interventi immediati affinché non sia la popolazione a pagare i danni, in particolar modo i molti e le molte di noi che stanno già subendo gli effetti della crisi economica.

Con queste premesse richiediamo non appena possibile un tavolo di discussione con la presenza di AIPO, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per richiedere i seguenti punti:

Che alla popolazione sia garantito il 100% di indennizzo rispetto ai danni subiti; Che Regione e Aipo individuino e si facciano garanti presso un ente creditizio del territorio disposto a finanziare la comunità Nonantolana con tassi di interessi pari a zero: punto fondamentale per la ripartenza economica di tutti e tutte, nell'immediato, evitando che chi ha meno viva in maniera piu drammatica questa situazione

Comitato Cittadini Alluvione Nonantola