Licenziato, prova a dare fuoco all'azienda: arrestato 48enne

Poco dopo la scorsa mezzanotte, i Carabinieri della stazione di Maranello sono intervenuti in via Gremiole, dove era stato segnalato un incendio di materiale legnoso a breve distanza da un capannone industriale dove si trovavano attrezzature edili e mezzi d’opera.Sul posto anche il personale dei Vigili del Fuoco che in breve hanno domato le fiamme, evitando che si espandessero all’intero capannone. Le indagini dei Carabinieri, attivate sul posto, hanno consentito di raccogliere diverse tracce e materiali che hanno condotto ad un 48enne, fermato con ancora addosso abiti intrisi di benzina. Sostanza trovata anche all'interno della propria auto. L'uomo, al termine di numerosi litigi con il titolare a causa di assenza ingiustificate dal posto di lavoro, aveva ricevuto la lettera di licenziamento. Troppo per l'ormai ex operaio che ha deciso di vendicarsi, appiccando il fuoco alla catasta di legna che avrebbe potuto distruggere l'intero capannone