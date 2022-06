Limitazioni uso acqua: ordinanza anche a Sassuolo

È stata firmata questa mattina dal Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani l’ordinanza, predisposta da Atersir ed adottata da tutti i comuni, n°61 avente ad oggetto “Limitazione del consumo di acqua potabile nel territorio comunale di Sassuolo per usi non domestici”.Da oggi e fino al 21/09/2022, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza, viene disposto il divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 21, in particolare per:il lavaggio di aree cortilive e piazzali; il lavaggio domestico di veicoli a motore; l’innaffiamento di giardini, orti e prati; il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; l’attivazione di fontane a getto continuo.I prelievi di acqua dalla rete idrica nella fascia oraria 8-21 sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, agricoli, zootecnici, industriali e comunque per tutte quelle attività ugualmente autorizzate per le quali sia necessario l’uso di acqua potabile.In caso di mancato rispetto delle disposizioni, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.Vista la scarsità di precipitazioni ed il caldo che insiste sulla nostra regione ormai da giorni, la risorsa idrica inizia a scarseggiare tanto che l’ordinanza invita anche la cittadinanza ad un utilizzo corretto e razionale della risorsa idrica, al fine di evitare inutili sprechi e disservizi.controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui al fine di individuare eventuali perdite occulte;utilizzare in casa dispositivi per il risparmio idrico quali i frangi getto per i rubinetti o i riduttori nelle vaschette del WC;attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e sensori di umidità che evitano l’avvio dell’irrigazione quando non necessario;utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico;preferire la doccia all’utilizzo della vasca da bagno;non lasciare scorrere inutilmente l’acqua del rubinetto in occasione di piccole operazioni quotidiane (es. lavaggio dei denti o rasatura);non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo ed utilizzare ad es. l’acqua derivante dal risciacquo delle verdure per innaffiare le piante.