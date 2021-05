Limite di 30 all'ora per le moto: anche a Soliera gli stessi cartelli

Non solo a Cavezzo . I cartelli con limite di velocità a 30 chilometri sono apparsi da tempo anche a Soliera, sulla strada provinciale Carpi-Ravarino. Un limite che, stando alle indicazioni del cartello, riguarda sempre solamente i mezzi a due ruote. Un evidente modo per coprire con una indicazione stradale il cattivo stato di manutenzione della arteria stradale.Non solo: i residenti segnalano come via Gambisa, la ciclo pedonale di Soliera percorsa da tanti bimbi in bicicletta e cittadini che corrono e fanno sport, è costellata di pericolose buche rattoppate saltuariamente con asfalto a freddo.