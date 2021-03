Linea Gotica, da Montese un appello per una vera promozione

“Il buon senso, la logica, i fatti, le opinioni, le raccomandazioni”. Recita così il testo di “Linea Gotica” dei C.S.I. e logica vorrebbe che prevalesse, oltre al buon senso, quando si parla di progetti turistici che coinvolgono l’Appennino. Ma non sempre questo accade. Il progetto di promozione e valorizzazione della Linea Gotica, infatti, che prevede un trekking di 175 km da percorrere in dieci tappe, dal Lago Scaffaiolo a Borgo Tassignano, passando lungo la dorsale dei monti della Riva, la cresta montuosa che delinea il confine tra Modena e Bologna, per poi proseguire nell’Appennino Bolognese verso Gaggio Montano, Castel d’Aiano, Marzabotto e tutte quelle valli e crinali caratterizzati dalle tracce delle fortificazioni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, lascia delusa l’opposizione in Consiglio Comunale a Montese.Il Gruppo “Insieme per Montese”, capitanato da Luciano Mazza, ha infatti presentato una mozione per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire sulla questione, chiedendo all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, capofila di questo progetto intercomunale, di essere coinvolti e compresi nella progettualità. Il progetto è finanziato dal Gal di Bologna, pertanto l’opposizione invita ad adoperarsi per trovare le risorse utili ad affrontare le spese necessarie. Partner attivi sono, oltre all’Unione, Bologna Welcome e le sezioni CAI di Bologna, Modena e Porretta Terme. Il sentiero comprende molti territori fananesi come Lago Pratignano, Monte Serrasiccia e Pizzo Campiano, ma passano anche per Iola di Montese. “Nel corso degli anni Montese ha sempre investito molto su questo tema – sottolinea Luciano Mazza – il Museo Diffuso della Linea Gotica comprende due musei: uno nella Rocca, con collezioni sulla FEB ed uno nella canonica di Iola, con reperti della 10 Divisione da Montagna USA, oltre ad un percorso a cielo aperto che permette di passeggiare nei luoghi delle trincee e numerosi monumenti commemorativi sparsi per il territorio. Fare parte di un progetto intercomunale di questo tipo gioverebbe al territorio e sarebbe un fiore all’occhiello per tutta la comunità”.“Il periodo che stiamo vivendo non è facile e siamo ben consapevoli dell’emergenza sanitaria in atto, ma ci teniamo a sottolineare – continua – come investire nella promozione del territorio, in una comunicazione efficace, siano strumenti imprescindibili per far conoscere un territorio ricco di storia, attrattori e tradizioni. Intraprendere questa strada significa fare un investimento a lungo termine per il futuro; significa gettare le basi per essere pronti ad affrontare le sfide che il turismo continuamente propone. Riteniamo che la promozione e valorizzazione del turismo in Appennino dovrebbe andare oltre i confini comunali e provinciali, così come dovrebbe esserlo per Montese. Significa fare rete”.Sulla tematica l’opposizione all’unanimità raccomanda e chiede attenzione, in quanto il settore ha tutte le potenzialità per poter crescere ed espandersi, ricordando anche quanto, soprattutto oggi, l’Appennino tutto sia un richiamo in chiave prossimale ed esperienziale. La risposta arriverà nel prossimo consiglio comunale.