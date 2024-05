Lions Young Ambassador European Award: c'è un ragazzo di Serramazzoni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Niccolò, presentato dai Lions Alessandra Gianelli e Loris Baraldi attraverso il Club di Castelnuovo Rangone, è stato proposto come candidato dal Distretto 108-Tb alla selezione nazionale operata da una giuria composta da membri esterni al Lions, venendo scelto per il suo progetto Chroma.Appassionato di informatica fin da bambino e studente di arpa classica dall’età di 9 anni, Niccolò ha unito le sue passioni in un progetto pensato per aiutare le persone che incontrano difficoltà nella lettura della musica, in particolare gli studenti con dislessia musicale.

Chroma, totalmente gratuita, è infatti la prima app ideata specificamente per agevolare la lettura della notazione musicale, permettendo di intervenire in modo automatico sulle partiture, modificando dimensioni e colori di righi e note musicali, in modo da facilitarne il riconoscimento, personalizzando la notazione in base alle esigenze di ciascuno.



Il progetto di Niccolò era già presentato nell’ottobre scorso a un convegno inserito nel programma della “Settimana Nazionale della Dislessia” ed è stato scelto per rappresentare l’Italia al “Lions Young Ambassador European Award” per il suo carattere fortemente innovativo. Dopo la selezione nazionale, è stato presentato al Congresso Distrettuale Lions tenutosi a Ferrara l’11 maggio e al 72° Congresso Nazionale Lions tenutosi a Genova dal 17 al 19 maggio. Prossimo appuntamento a Bordeaux, per la finale europea del concorso, durante il Forum Europeo Lions.