Lite violenta tra ragazzi a San Cesario: atti al tribunale dei minori

Un fatto che aveva generato apprensione e preoccupazione tra i passanti e non solo in quanto seguito ad una serie di eventi violenti legati a scontri tra ragazzi avvenuti nelle settimane precedenti, nel centro del paese. Al punto da fare riferimento a baby gang. Collegamento tra gruppi di ragazzi ed eventi smontato dal sindaco che su una delle pagine FB dedicata ai fatti del comune, e nell'ambito del dibattito generato dal fatto del 30 agosto, aveva sottolineato come non si sia trattato di 'una rissa fra una decina di ragazzi ma tra cinque minorenni identificati dalla polizia locale'. Specificando di parlare di un evento isolato 'perché i ragazzi identificati non erano mai stati coinvolti in altri episodi e non erano fra i soggetti in precedenza segnalati dalla polizia locale e oggetto di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine'.

'Un modo per sminuire un fatto grave e preoccupante' per il Consigliere Mirco Zanoli che per avere chiarezza sulla tipologia e sulle conseguenze del fatto, aveva presentato una richiesta di accesso agli atti al Comune alla quale ha risposto il Responsabile del settore V della Polizia Locale specificando di 'non avere redatto alcuna relazione di servizio in merito ai fatti in oggetto, ma soltanto atti di polizia giudiziaria che sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna'.



Per il consigliere Zanoli la conferma che non ci sarebbe nulla da minimizzare. 'Il fatto che gli atti relativi a quell'episodio e ai ragazzi siano stati trasmessi al tribunale dei minori di Bologna significa che si tratta di ben altro di una scaramuccia così come vorrebbe ridimensionarla il sindaco. Crediamo che fatti del genere, anche se non riguardanti gli stessi minori protagonisti di altri fatti di violenza che hanno caratterizzato la cronaca cittadini negli ultimi tempi siano da attenzionare e non da liquidare come fatti isolati di lieve entità e senza effetti, come vorrebbe il sindaco. Anche perché un effetto, a partire dal coinvolgimento del tribunale dei minori lo ha avuto e ringraziamo la Polizia Locale per essersi mossa con tempestività e professionalità fornendo una risposta adeguata ad un fatto tutt'altro che di poco conto' - conclude Zanoli