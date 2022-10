'Campo nomadi Mirandola, un pericoloso ghetto che vogliamo definitivamente superare'

'Dopo avere eliminato il grave livello di insicurezza nel campo nomadi di Mirandola, legato ad allacciamenti abusivi della corrente elettrica con cavi a terra che passavano anche in mezzo all'acqua, con rischio enorme anche per minori, con pericolose bombole di gas e con rifiuti e sporcizia ovunque, è ferma intenzione dell'amministrazione comunale di Mirandola, chiudere definitivamente quel campo. Anche le poche persone che si trovano all'interno che a differenza di altre non hanno accettato le soluzioni alternative da noi proposte, dai contributi economici diretti da mille euro agli alloggi temporanei, se ne dovranno andare'.Ribadisce con fermezza una posizione già espressa negli scorsi mesi l'Assessore alla sicurezza del Comune di Mirandola Roberto Lodi commentando il presidio che alcuni componenti delle famiglie Sinti presenti nel campo hanno organizzato ieri davanti alla Prefettura di Modena per chiedere l'intervento dell'autorità al fine di dare uno sblocco alla loro situazione in vista dell'inverno e chiedendo che venga ripristinato l'allacciameno alla corrente elettrica'Nella foto una immagine del presidio di ieri davanti alla Prefettura e l'Assessore alla sicurezza del Comune di Mirandola Roberto Lodi