L'ospedale di Sassuolo saluta dopo 41 anni il dottor Chiossi

L'ospedale di Sassuolo saluta oggi il dottor Claudio Chiossi, vera e propria “bandiera” della pediatria sassolese, che – dopo essere andato in pensione nel 2019 – chiude il suo percorso professionale durato oltre 41 anni.'La sua è una storia fatta di passione, dedizione ed empatia al servizio dei più piccoli. Sempre disponibile, sempre pronto a donare un sorriso a genitori e bambini, sempre in prima linea a fianco dei suoi colleghi e degli infermieri. Chiossi è un medico apprezzato, amato, conosciuto da tantissime persone e ha rappresentato nel corso degli anni un punto di riferimento per centinaia di mamme e papà di tutta la provincia di Modena - si legge in una nota dell'ospedale -. Con sincera riconoscenza, e con lo stesso affetto che ha saputo infondere nelle persone che ha curato finora, a lui va un grandissimo grazie e un augurio perché possa realizzare i tanti progetti che ha già in mente per il futuro. Tra questi, anche l’attività libero professionale, che proseguirà presso il Poliambulatorio ‘Ars Medica’ gestito dalla spa'.