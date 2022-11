L’Osteria di Rubbiara a Nonantola compie 160 anni

La famiglia Pedroni, che dai sei generazioni gestisce lo storico locale nella campagna di Nonantola

Compie 160 anni l’Osteria di Rubbiara a Nonantola. A festeggiare questo importantissimo traguardo insieme alla famiglia Pedroni, che dai sei generazioni gestisce lo storico locale nella campagna di Nonantola, erano presenti il sindaco Federica Nannetti, l’onorevole Pd Stefano Vaccari e il consigliere regionale Pd Luca Sabattini.



'L’Osteria di Rubbiara, grazie alla passione della famiglia Pedroni, si è consolidato come un punto di riferimento e di eccellenza enogastronomica unico di tutta la nostra provincia, conosciuto ed apprezzato per la cucina rispettosa della tradizione, un eccezionale aceto balsamico ed un nocino sopraffino, più volte premiato a livello europeo. Essere qui oggi è un dovere, oltre che un piacere – hanno commentato Nannetti, Vaccari e Sabattini -. Stiamo celebrando una bottega storica più unica che rara, frutto della dedizione oggi rappresentata dal lavoro di Giuseppe, degno erede di Italo e di sua moglie Franca e di tutti i loro avi. Sedersi a questo tavolo significa entrare in un’oasi dove si respira la qualità del cibo e si apprezza lo scorrere lento del tempo, in compagnia. Alla famiglia Pedroni, eccellenza emiliana, va un sentito ringraziamento'.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.