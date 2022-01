Lotteria Italia, a Formigine il secondo premio da 2,5 milioni

E' sbarcato a Formigine il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni: il vincitore è infatti il possessore del tagliando P 297147. L'annuncio ieri sera a mezzanotte al termine del programma 'I soliti ignoti' condotto da Amedeus.Questo l’elenco dei biglietti vincentiSerie T 018060 venduto distributore locale Roma; CINQUE MILIONISerie P 297147 venduto a Formigine; DUE MILIONI E MEZZOSerie E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti) DUE MILIONI DI EUROSerie N 330633 venduto a Roma; UN MILIONE E MEZZO DI EUROSerie D 137599 venduto a Trapani; UN MILIONE DI EUROIn questa edizione della Lotteria Italia, in Emilia Romagna sono stati venduti 577.660 biglietti. La provincia in cui sono stati venduti più tagliandi è stata Bologna, con 209.230 biglietti, seguita da Modena con 73.780, da Parma con 60.220, da Forlì-Cesena con 51.610, da Rimini con 41.480, da Ferrara con 39.760, da Reggio Emilia con 36.060, da Piacenza con 33.140 e da Ravenna con 32.380 tagliandi.Nella scorsa edizione, ricorda l'agenzia Agimeg, in Emilia Romagna sono stati vinti complessivamente 450 mila euro.

