L'Rc Auto è pagata ma non esiste: donna denunciata per truffa

Dopo avere verificato la truffa ai danni di un 64enne di Fiorano, fermato a bordo della propria auto nel corso di un controllo, e risultato privo di copertura assicurativa valida, i Carabinieri della locale stazione sono riusciti a risalire all'autore della truffa nei suoi confronti: una donna residente a Napoli, ora denunciata alla Procura della Repubblica.Il 64enne aveva acquistato da lei, via internet, una polizza assicurativa per la sua auto del valore di 460 euro. La spiacevole scoperta per l’uomo è stata quando, durante un controllo stradale, il veicolo era risultato privo di copertura assicurativa. I Carabinieri di Fiorano hanno approfondito gli accertamenti fino ad identificare la persona che aveva, con tale espediente, incassato il denaro.

