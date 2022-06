Lui ubriaco alla guida e l'amico con la droga in tasca: denunciati e segnalati

Nell’ambito delle attività di prevenzione dell’incidentalità sulle strade che hanno visto impegnate più pattuglie dei Carabinieri collocate nella viabilità ordinaria urbana ex extraurbana, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi hanno controllato il conducente di un’autovettura sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Il conducente 23enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool mentre il passeggero, 26enne, trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, è stato segnalato amministrativamente alla prefettura.

