Luminarie e pcaria: Mirandola entra nel natale così

E' la manifestazione che apre con l'accensione delle luminarie, le festività natalizie. Ma che celebra anche le tradizioni locali del periodo, prima tra tutte la pcarìa, ovvero la macellazione del maiale, nobile animale, di cui 'non si butta via niente'.Due i giorni di festa che si concludono oggi, domenica 28 novembre, a Mirandola. Dopo un sabato all'insegna dei panini e delle leccornie rigorosamente a base di carne di maiale, accompagnate da letture e storie sulla pcaria, e sulla storia dello zampone, domenica 28 novembre invece, in piazza Costituente si terrà la pcarìa vera e prorpia, quindi il pranzo con specialità legate al maiale, e musica. Nel pomeriggio, alle ore 17, accensione delle luminarie e dell'albero di natale con assaggio di torte offerte dai pasticceri mirandolesi.

