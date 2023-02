Lutto a Bastiglia: addio a Paola, storica barista del Capriccio

Il locale ha rappresentato un autentico riferimento per generazioni di ragazzi e negli ultimi anni un apprezzato ristorante

Lutto a Bastiglia per la scomparsa di Paola Bergamaschi. Paola, 61 anni, è stata insieme al marito per decenni la titolare del bar Capriccio di via Marconi. Vero e proprio punto di ritrovo del paese, il locale ha rappresentato un autentico riferimento per generazioni di ragazzi e negli ultimi anni un apprezzato ristorante, in particolar modo durante la stagione estiva. Dietro al bancone Paola ha sempre regalato sorrisi e vicinanza ai tanti clienti, in particolar modo i giovani, divenuti negli anni amici e compagni di viaggio.



Ora starà al marito Giuseppe continuare una attività apprezzata e frequentatissima dai bastigliesi.

Paola si è spenta ieri mattina dopo aver combattuto con coraggio per mesi contro una grave malattia.

Lascia il marito Giuseppe Pincelli, la figlia Elisa e la nipote Elena. I funerali si terranno oggi pomeriggio, 7 febbraio, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Staggia di San Prospero.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.