Lutto a Castelfranco: morto per infarto l'ex vicesindaco Bastoni

Lutto a Castelfranco Emilia per la morte di Elia Bastoni. Bastoni, vicesindaco di Castelfranco Emilia con il sindaco Fausto Galletti, è morto sabato, all'età di 75 anni a causa di un infarto. Oggi alle 15 si terranno i funerali presso la chiesa di Piumazzo.'Elia Bastoni è stato sempre un esempio di impegno e professionalità al servizio delle istituzioni della nostra città e del nostro partito. Come amministratore tra gli anni 90 e i primi anni 2000 si è sempre scrupolosamente curato dei conti della nostra città garantendo un bilancio in ordine e senza indebitamento che ci ha dato le basi per lo sviluppo della città che oggi vediamo. Abbiamo perso un amico e anche un volontario che mai ha fatto mancare l’impegno alla Festa de l’Unità di Villa Sorra prima e Bosco Albergati poi.'Ho avuto l'onore di averlo al mio fianco durante la mia campagna elettorale del 2019. Ho avuto la fortuna di poterlo conoscere da vicino e poter apprezzare la competenza, l'onesta e dietro ad un'apparente 'durezza' una straordinaria umanità. Grazie ancora una volta caro Elia - scrive il sindaco Gargano -. Dovete sapere che ad ogni mio grazie (e te ne ho detti tanti in questi anni) tu mi rispondevi sorridendo imbarazzato con: 'dai Gianni smettila per piacere'. È stato un vero privilegio averti di fianco'.