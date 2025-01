Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lutto a Fiorano Modenese. E’ deceduta, nella notte all'ospedale di Sassuolo, Daniela Callegari. Aveva 58 anni. Storica dipendente del Comune di Fiorano Modenese, in forza al comando di Polizia Locale come operatrice di sportello e amministrativa.'Daniela, conosciuta da tutti con quel diminutivo facile, legato alla statura esteriore e mai a quella della tempra forte dell’animo, era una persona che tutti credo ameremo ricordare con un sorriso ed una profonda stima per l’impegno, l’energia e la passione con cui era solita immergersi nel lavoro e nelle relazioni umane.

Ha avuto un servizio impeccabile di quasi quarant’anni nel nostro comune, iniziato nel luglio del 1986 e interrotto saltuariamente solo per le cure e le terapie che hanno costellato il suo percorso professionale e sempre con una abnegazione profonda' - ha scritto il sindaco, Marco Biagini, nella lettera di condoglianze inviata alla mamma Luciana e al papà Giulio e agli altri familiari, per esprimere il proprio cordoglio a nome dell’amministrazione, di tutti i dipendenti comunale e della comunità fioranese.Nata il 24 marzo 1966, da sempre residente a Fiorano Modenese, Daniela Callegari era stata assunta in Comune nel luglio 1986, appena ventenne.Aveva lavorato per circa vent’anni nel punto di accoglienza in Municipio (una sorta di pre URP).

E’ stata per molto tempo il primo contatto dei cittadini con l’amministrazione: gli accoglieva e dava loro informazioni, con il suo fare allegro e genuino. Negli anni 2000 era passata al servizio di Polizia Locale, prima in piazza De Gasperi e poi nella sede di via Ferrari Carazzoli, dove si occupava di ricevere i cittadini, gestire le segnalazioni di pronto intervento alle pattuglie e di diverse attività amministrative.'Daniela non era solo una collega, ma una persona che con il suo impegno, la sua dedizione e il suo sorriso e ha arricchito la nostra vita lavorativa ogni giorno. - ricorda il comandante della Polizia Locale di Fiorano Modenese, Emanuele Montanini - La sua professionalità, il suo spirito di collaborazione e la sua umanità resteranno sempre nei nostri cuori. Il vuoto che lascia è incolmabile, ma ci conforta il pensiero che il suo ricordo vivrà in ciascuno di noi, nelle sue azioni e nei suoi gesti che ci hanno ispirato. Al front office, era sempre la prima a mettersi in gioco, a gestire ogni situazione con determinazione e coraggio. La sua voglia di vivere e la sua incredibile forza di volontà erano contagiose. Non c’era mai una sfida che sembrasse troppo grande per lei, e anche nei momenti più difficili, riusciva a far fronte con un sorriso, senza mai farci percepire il peso delle difficoltà. Questo era il suo straordinario dono: trasformare ogni giorno in un'opportunità per dare il massimo, per dare agli altri una parte di sé stessa, senza mai arrendersi'.Era da tempo ammalata e, come scrive il sindaco, 'Il dolore, anche fisico e palpabile di queste ultime fasi, che era solita ridurre e minimizzare, fanno molto riflettere su quanto si debba essere grati per ciò che si ha, sempre transitoriamente e soprattutto su quanto si costruisca, con l’aiuto degli altri e se aiutati da un carattere trasparente, genuino, di verità e accoglienza verso il prossimo'.Questa sera, martedì 28 gennaio, alle ore 20.00 sarà recitato il Rosario in Santuario a Fiorano, mentre domani, mercoledì 29 gennaio, il funerale sarà alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Fiorano.