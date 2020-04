Lutto a Maranello, è morto Umberto Zanasi

'Di fronte alla perdita di Umberto Zanasi, uno degli imprenditori simbolo di Maranello, l’amministrazione comunale si stringe attorno ai suoi familiari con sincero cordoglio'. Così il sindaco di Maranello Luigi Zironi ricorda Umberto Zanasi, morto ieri a 82 anni.





'Ci ha lasciato purtroppo un protagonista assoluto della nostra città. Per decenni ne ha attraversato la storia con una passione immensa dopo aver fondato l’omonima carrozzeria, diventata presto un punto di rifermento per il mondo dei motori e in particolare per la Ferrari, conquistando un riconosciuto prestigio internazionale - afferma Zironi -. Con la stessa energia con cui ha guidato la sua azienda, Umberto ha affrontato le tante sfide che la vita gli ha posto davanti, senza mai arretrare di un passo di fronte alle vicissitudini. Spirito emiliano all’ennesima potenza, lavoratore instancabile, concreto e schietto, innamorato delle sue radici, ha sempre preferito il ‘fare’ al ‘dire’ e non si è mai tirato indietro quando la sua città ha avuto bisogno di aiuto. Per i suoi concittadini e la sua terra ha sempre avuto un’attenzione particolare. Lo stesso affetto col quale ora l’intera comunità maranellese vuole abbracciarlo idealmente, partecipando al dolore dei suoi familiari. Non appena sarà alle spalle questa emergenza, crudele anche nel toglierci la possibilità di salutare i nostri cari come vorremmo, qui a Maranello terremo un momento di raccoglimento per ricordare con affetto tutte le persone che ci hanno lasciato in questo periodo drammatico. Finalmente con un vero abbraccio a chi ora sta soffrendo per una perdita'.