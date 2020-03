Lutto a Pavullo, è morta l'ex assessore Milena Chiodi

Cordoglio a Pavullo per la prematura scomparsa di Milena Chiodi, ex assessora della Giunta Canovi. “Il Partito democratico di Pavullo esprime profondo dolore per la prematura scomparsa, dopo una lunga malattia, all’età di 46 anni, di Milena Chiodi. Milena Chiodi, a lungo impegnata nella vita politica della sua città, aveva ricoperto il ruolo di assessora ai Servizi sociali e alle Politiche scolastiche nella seconda Giunta guidata dal sindaco Romano Canovi. Come Circolo Pd ricordiamo la sua passione civile, l’impegno nei confronti della comunità, l’attenzione verso gli altri, soprattutto i più fragili. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.