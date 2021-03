Lutto a Pavullo: è morto Dolver Bortolini, storico dirigente Pci

Lutto a Pavullo per la scomparsa di Dolver Bortolini, ex amministratore e storico esponente della sinistra. “Oggi ci ha lasciato, Dolver Bortolini, un compagno ed un amico, dirigente del PCI di Pavullo e del Frignano, amministratore comunale dal 1989 al 1994, consigliere comunale e della Comunità Montana del Frignano, presidente del comitato di Gestione dell’ USL 18 - si legge in una nota del Circolo Pd Pavullo -. Dolver è stato un esempio ed un punto di riferimento per un’intera classe dirigente della nostra comunità. Come tanti della sua generazione, veniva da una famiglia umile. Il Paese usciva dalla seconda Guerra Mondiale, era da ricostruire. Anche nelle nostre zone, soprattutto quelle rurali, dove Dolver ha sempre vissuto. Verica, la sua frazione, alla quale era profondamente legato; la miseria e la povertà erano il primo problema a cui dovevano far fronte tante famiglie. Il suo impegno a difesa dei più deboli e dei valori della democrazia inizia quindi da giovane, come militante del PCI, vicino a Mario Ricci “Armando”, suo padre politico. Dolver non ha mai perso il legame con le sue origini. In questo senso va ricordato anche l’impegno a favore della comunità di Capitan Pastene in Cile, comunità fondata da un nucleo di emigranti di Verica ed oggi gemellata con Pavullo. Il circolo del Pd esprime le più sentite condoglianze ai famigliari per la scomparsa di Dolver”.