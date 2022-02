Lutto a Sassuolo, è morto don Erio Bertolotti

“Un vero e proprio pastore, capace di seguire la nostra città con attenzione e dedizione, sempre lontano dai riflettori ma vicino alle persone”. Il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, ricorda Don Erio Bertolotti, per quasi 50 anni sacerdote al servizio della parrocchia di San Giorgio, scomparso nella notte all’età di 93 anni.“Insegnante – prosegue il sindaco – parroco ed assistente dell’Unitalsi: lascia un enorme vuoto in tutta la città. Ai suoi famigliari ed ai tanti amici vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte mia, di tutta l’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo”.

