Lutto anche a Maranello per la morte di Arata Isozaki

Isozaki ha progettato il Mabic di Maranello, lo spazio polifunzionale che dal 2011 ospita la biblioteca e gli eventi culturali cittadini

Lutto anche a Maranello per la scomparsa, a 91 anni, di Arata Isozaki, uno dei più importanti architetti a livello internazionale, vincitore del prestigioso premio Pritzker nel 2019. Insieme al maranellese Andrea Maffei, Isozaki ha progettato il Mabic di Maranello, lo spazio polifunzionale che dal 2011 ospita la biblioteca e gli eventi culturali cittadini: un'opera innovativa che si affianca ad alcuni dei lavori più significativi realizzati dall'architetto giapponese, dal Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles al Palau Sant Jordi di Barcellona per i Giochi del 1992, dalla Torre Allianz di Milano al Palasport Olimpico di Torino.



'Isozaki è uno dei maestri dell’architettura contemporanea - commenta Chiara Ferrari, assessore ai lavori pubblici -. Il suo progetto per il Mabic, realizzato insieme ad Andrea Maffei, vincitore del concorso di idee internazionale per la nuova biblioteca, è un'opera importante che lascia un segno di forte caratterizzazione sul nostro territorio: un edificio pubblico a disposizione di tutti, un luogo aperto alla cultura, allo studio e agli eventi, dove la luce è protagonista, uno spazio accogliente per i cittadini, gli studenti e i visitatori. Siamo onorati di avere una sua opera a Maranello'.





