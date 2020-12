M5S Emilia Romagna: 'Riapertura punti nascita sia priorità'

“La riapertura dei punti nascita deve essere una delle priorità della Regione per il prossimo anno. Le mamme della montagna hanno atteso già troppo tempo per poter vedere ristabilito il loro legittimo diritto alla salute ed a un’assistenza sanitaria come quella di chi vive nelle altre zone dell’Emilia-Romagna”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al tema della riapertura dei punti nascita. “L’emendamento al DEFR approvato oggi all’unanimità dall’Assemblea Legislativa ribadisce ancora una volta che la riapertura delle strutture disono una necessità inderogabile anche in piena pandemia – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo è necessario che la Giunta non perda ulteriore tempo e provveda al più presto alla loro riapertura. Come abbiamo ribadito più di una volta, chi vive in montagna non può continuare a vedersi negato un diritto fondamentale come quello alla salute e all’assistenza. E la nostra risoluzione, approvata qualche mese fa che chiedeva incentivi per gli operatori sanitari che lavorano nelle zone montuose e in quelle disagiate della nostra regione, serve proprio a ristabilire in modo chiaro e netto quel principio” conclude la capogruppo regionale M5S.