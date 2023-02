M5S Modena, Massimo Bonora nuovo coordinatore provinciale

. Storico esponente del M5S solierese, Bonora a Soliera era stato consigliere fino al 2019 per poi lasciare spazio al gruppo guidato dagli attuali consiglieri Rita Cappelli e Andrea Rossi.Per le altre realtà emiliano-romagnole ecco chi sono i nuovi coordinatori.Michela Montevecchi (Bologna)Massimo Bosi (Ravenna)Paride Guidetti (Ferrara)Simone Guernelli (Parma)Elena Mazzoni (Reggio Emilia)Mauro Frisoni (Forlì Cesena)Fabio Magistrati (Piacenza)Mariano Gennari (Rimini)'Con la nomina dei coordinatori provinciali il Movimento 5 Stelle completa la propria riorganizzazione interna dotandosi di una figura essenziale per fare sentire maggiormente la propria presenza nei territori. Tra gli altri, il coordinatore provinciale avrà il delicato e fondamentale compito di essere il primo punto di riferimento dei gruppi territoriali e di fare da tramite, con riferimento alle tematiche locali, tra questi, i referenti regionali e i portavoce eletti.Per diverso tempo abbiamo lavorato, insieme agli attivisti di ogni provincia, per individuare le personalità più idonee a ricoprire questo ruolo. Per questo c’è grande entusiasmo per la conclusione di questo percorso condiviso - affermano i referenti del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi -. Ai nuovi coordinatori va il nostro augurio di buon lavoro, mentre desideriamo ringraziare anche a tutti coloro che in queste settimane ancora una volta con grande spirito collettivo si sono messi a disposizione del Movimento 5 Stelle. Ci sarà bisogno dell’energia di tutti per vincere la più difficile: convincere i cittadini che la proposta politica del Movimento non solo è la migliore in campo, ma è anche la scelta giusta'.