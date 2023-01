Maltempo, a Frassinoro caduti 70 centimetri di neve

Attualmente le strade di pianura non sono coinvolte da fenomeni nevosi, attesi per la serata di oggi

La neve caduta in queste ore al passo delle Radici nel Comune di Frassinoro, ha raggiunto circa i 70 centimetri e gli accumuli a quote più basse raggiungono i 20 centimetri. I tecnici della Provincia stanno verificando, dalla scorsa notte, la situazione delle strade di montagna, in particolare nella zona di Frassinoro, di Sestola e di Fanano dove al momento sta nevicando. Tutte aperte e transitabili e nelle prossime ore, oltre alle attività di sgombero e spalata neve, effettueranno la salatura delle strade per contenere il rischio di gelate notturne.

Attualmente le strade di pianura non sono coinvolte da fenomeni nevosi, attesi per la serata di oggi giovedì 19 gennaio.

I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo.





