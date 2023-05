Maltempo, a Sassuolo chiuso il ponte della Veggia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Con l’attivazione del Centro Operativo Comunale – afferma il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – la situazione del fiume è costantemente ed ininterrottamente monitorata dal pomeriggio di ieri, dalla Polizia Locale, volontari e tecnici comunali; e lo sarà fino ad emergenza passata. Monitoriamo costantemente le strade, anche quelle collinari, e non si registrano criticità nemmeno in quelle zone in passato oggetto di frane. Il livello del fiume all’altezza del Ponte Veggia è cresciuto nelle ultime ore oltre il limite di attenzione e, in via precauzionale, abbiamo deciso di chiuderlo.Le apparecchiature istallate alla base del ponte non registrano movimenti, ma l’acqua è alta e la sicurezza viene prima di tutto. Ci dispiace per i disagi e riapriremo al transito il ponte non appena il livello dell’acqua rientrerà nei limiti di guardia'.Ricordiamo che il Percorso Natura Secchia è chiuso ed inaccessibile a seguito dell’ordinanza provinciale; così come è interdetto il passaggio di pedoni sul ponte Veggia.'Passare a piedi sul ponte Veggia e fermarsi a fotografare la piena – aggiunge il sindaco – è pericoloso: ci saranno costanti controlli che porteranno a sanzioni per chi viola il divieto. Le scuole cittadine – conclude – sono e restano aperte perché non ci sono motivi per una loro chiusura; saranno le famiglie a decidere, nel caso ci sia molta distanza tra casa e scuola, se portare o no i figli in classe'.