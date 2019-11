Maltempo, allagamenti in città e Palagano da stanotte è senza luce

Continua l'allerta meteo in provincia di Modena. Questa mattina, presieduta dal Capo di gabinetto della Prefettura Patrizia De Angelis, si è tenuta a Marzaglia una seconda riunione, dopo quella della serata di ieri, del Centro Coordinamento Soccorsi per esaminare la situazione: emessa l’allerta meteo dalla Protezione Civile regionale.





Diversi gli allagamenti in città (foto Emilia Romagna Meteo) dove molti garage sono finiti sott'acqua.

Gravi disagi nei comuni montani e pedemontani per l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica. In particolare a Frassinoro e Palagano da questa notte piu di mille utenze nei paesi ma anche nelle frazioni, a Monchio e Boccassuolo, sono senza luce. Enel sta riparando il guasto, ma potrebbero essere necessarie ancora alcune ore.