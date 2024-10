Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Chiude nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre un tratto di strada provinciale 16 tra Formigine e Ponte fossa per allagamento della sede viaria e chiude anche la strada provinciale 37 a Savignano sul Panaro dall’incrocio con la strada provinciale 569, mentre si registrano disagi sulla strada provinciale 16 nella zona dell’azienda Inalca a Castelvetro.Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia raccomanda il rientro nelle proprie abitazioni attraverso l’uso di strade principali e di viabilità ad alta percorrenza.Raccomanda poi di evitare i sottopassi e di prestare la massima attenzione se la propria abitazione è nelle vicinanze di corsi d’acqua. Il quantitativo di acqua presente sulle strade è molto alto e questo comporta rischi alla circolazione, pertanto è necessario limitare gli spostamenti e non esporsi a situazioni di pericolo.

Per quanto riguarda la zona collinare e montana, sulla strada provinciale 23 in località “terre rosse” nel comune di Prignano sulla Secchia è istituito un senso unico alternato in via precauzionale a causa dell’erosione della sponda arginale del torrente Rossenna che lambisce la sede stradale.Resta attivo anche il senso unico alternato sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano, istituito in via precauzionale per tutto il fine settimana.Disagi nella zona del rio Faelano sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro a Marano, per l’accumulo in strada di fango e detriti.Sulla strada provinciale 24 in località Pugnago un fosso di scolo che attraversa la carreggiata risulta occluso con accumulo di fango e acqua sulla sede viaria, che al momento risulta ancora transitabile con senso unico alternato.Per quanto riguarda il livello idrometrico dei corsi d’acqua, risultano aperti tutti i ponti della rete viaria della Provincia di Modena.