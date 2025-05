Maltempo nella notte: oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Una notte di pioggia intensa, vento e fulmini ha messo a dura prova diverse aree della provincia di Modena. Un violento temporale si è abbattuto tra la tarda serata di ieri e le prime ore della mattina, colpendo in particolare i comuni di Modena, Guiglia, Formigine, Maranello, Pavullo e Carpi.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in circa 30 interventi, soprattutto per la messa in sicurezza di alberi e rami pericolanti caduti o a rischio di crollo, molti dei quali finiti su strade e marciapiedi, creando disagi alla circolazione e pericoli per i residenti.

L’ondata di maltempo ha richiesto l’attivazione di tutte le squadre disponibili, che hanno lavorato per ore – in alcuni casi fino all’alba – per ripristinare le condizioni di sicurezza. A Carpi e Formigine si segnalano anche alcune brevi interruzioni di corrente e infiltrazioni d’acqua in garage e sottopassi.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma resta alta l’attenzione per eventuali nuovi episodi di instabilità.



Oggi tempo stabile, ma resta l’allerta gialla per il vento in Appennino. Per la giornata di oggi, le condizioni meteorologiche saranno decisamente più favorevoli su tutta la provincia di Modena: il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature comprese tra una minima di 11°C e una massima di 20°C.

La Protezione Civile raccomanda prudenza soprattutto nei tratti stradali più esposti e nei pressi di alberature instabili.