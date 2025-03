Maltempo, raffica di smottamenti in appennino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono tre i principali smottamenti che hanno interessato la viabilità stradale nelle ultime ore nella zona appenninica Modenese.

Uno ha interessato il lato di monte della strada provinciale 4 Fondovalle Panaro nel territorio di Fanano. I tecnici della Provincia di Modena hanno effettuato un intervento di pulizia e rimozione del terreno in strada, così da garantire la percorribilità del tratto.



Un frana si e verificata sulla strada provinciale 20 a Serramazzoni, con fessurazioni significative dell’asse stradale e riduzione del transito.

Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo, sono scesi alcuni centimetri di neve a Frassinoro nella zona di San Pellegrino in Alpe e Passo delle Radici, comportando l’uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade.





Prosegue l’attività di monitoraggio e controllo della rete viaria, con particolare attenzione alla zona collinare e montana, sia per quanto riguarda la situazione della transitabilità dovuta a eventuali frane, sia per la presenza di rami o detriti a causa del vento. I tecnici, inoltre, ricordano che «per il monitoraggio dei dissesti e delle criticità sulle strade, il personale della Provincia di Modena è impegnato dalle prime ore di venerdì 14 nel controllo costante della situazione. Ci attendiamo che possano verificarsi altre situazioni critiche, perché i movimenti franosi e i dissesti spesso si verificano dopo gli eventi scatenanti».