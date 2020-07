Mappa contagi nel modenese: sei casi legati a focolaio in un macello

Oggi in provincia di Modena si registrano 7 nuovi casi di coronavirus. Sei casi sono relativi a due focolai familiari legati a persone che lavorano in un macello fuori provincia dove si è sviluppato un grosso focolaio. Questi familiari erano già tutti in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di un soggetto positivo. Sono stati sottoposti a tampone risultando a loro volta positivi.Rimangono tutti in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o paucisintomatici, vale a dire con sintomi lievi. La residenza è Modena.Anche il settimo caso è residente a Modena, si trova in isolamento domiciliare, senza sintomi. È stato individuato grazie ai percorsi di screening attivati in ambito provinciale.Si aggiungono 3 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, 2 nuovi guariti con doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 3428 le persone guarite clinicamente, di cui 3409 con anche il doppio tampone negativo.