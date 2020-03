Mappa dei nuovi contagi: Carpi 26 nuovi casi. Tre decessi a Formigine

Sui 179 casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena 135 sono in isolamento domiciliare, 42 ricoverati e 2 in terapia intensiva.Una donna di 84 anni di FormigineUn uomo di 75 anni di FormigineUn uomo di 81 anni di FormigineUn uomo di 74 anni di ModenaUna donna di 87 anni di ModenaUn uomo di 81 anni di CarpiUna donna di 78 anni di MaranelloUn uomo di 82 anni di FioranoUna donna di 89 anni di NonantolaUn uomo di 71 anni di Castelfranco EmiliaUn uomo di 71 anni non residente in provinciaUna donna di 93 anni di MirandolaUna donna di 76 anni di CarpiUn uomo di 80 anni di Fiorano. I Comuni non citati non registrano nuovi casi.Bastiglia 3Bomporto 2Camposanto 1Carpi 26Castelfranco 9Castelnuovo 9Castelvetro 3Cavezzo 4Concordia 3Finale Emilia 2Fiorano 14Formigine 14Frassinoro 1Maranello 7Medolla 1Mirandola 4Modena 28Nonantola 3Novi 4Palagano 1Pavullo 2Prignano 4Ravarino 1San Cesario 1San Felice 2San Possidonio 1Sassuolo 11Soliera 2Spilamberto 1Vignola 6Non residenti in provincia 9In totale alla data di oggi sono 66 le persone guarite clinicamente di cui 16 con anche il doppio tampone negativo.