Maranello: 30 anni con 30 dosi di cocaina in auto, arrestati

Alla loro vista i Carabinieri di Maranello, nel corso di un controllo serale, hanno subito capito che sarebbe nei loro confronti, per il loro fare sospetto, sarebbe stata necessaria una verifica approfondita. Intuito fondato, visto che sull'auto, una Mercedes, sulla quale viaggiavano due trentenni stranieri, i militari hanno scoperto 30 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. La droga era nascosta nel blocco del cambio dell'auto. Sequestrata insieme a 400 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.I due cittadini magrebini sono stati subito arrestati, in attesa di giudizio per direttissima