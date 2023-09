Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gli agenti maranellesi hanno rintracciato velocemente il proprietario del portafogli - un 55enne residente a Maranello - che ha poi ricostruito la dinamica dello smarrimento: dopo aver fatto rifornimento self-service in un distributore lungo la Pedemontana, ha dimenticato il portafogli sul tettuccio dell’auto ed è ripartito. Quando si è presentato presso il Comando della Polizia locale per recuperarlo, ha chiesto agli agenti il numero di telefono del 40enne e lo ha chiamato per poterlo incontrare di persona e ringraziarlo.Le congratulazioni per l’autore del bel gesto sono arrivate anche dal sindaco di Maranello, Luigi Zironi, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.