'Maranello, bagno chimico in piazza: il Comune aveva già provveduto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Dispiace che la consigliera Goldoni cerchi di intestarsi impropriamente un intervento già avviato dall’Amministrazione, in questo caso la collocazione di un bagno chimico in piazza'. Così l'amministrazione comunale di Maranello replica alla nota di Barbara Goldoni di Fdi. 'L’altra sera le è stato proposto di ritirare l’odg in questione per una semplice ragione: che la richiesta di preventivo per l’installazione, come documentato, era già stata inoltrata dal Comune ben prima della commissione e del Consiglio comunale. Quindi l’iter era già in corso e la richiesta dell’odg era già stata superata dai fatti - continua il Comune -. Infine, per informare i cittadini del nuovo servizio, avremmo logicamente atteso che il bagno ‘chimico’ fosse fruibile. Annunciare che lo avevamo ordinato, ovviamente, non sarebbe stato di alcuna utilità prima di poterne beneficiare'.