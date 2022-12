Maranello, Cgil in lutto: è morto a 83 anni Franco Bergonzoni

Dal 1996 è stato anche assessore al Comune di Formigine

Lutto nel mondo sindacale modenese: è morto a 83 anni Franco Bergonzoni, dirigente sindacale della Cgil negli anni Ottanta e Novanta.



'In quegli anni e fino alla pensione è stato infatti responsabile della Camera del Lavoro di Maranello e del sindacato ceramisti Filcea Cgil Maranello - afferma Cgil Modena in una nota -. Di lui si ricorda l’impegno instancabile per portare solidarietà ai lavoratori davanti alle fabbriche chiuse o delocalizzate, i suoi inconfondibili volantini scritti a mano pur di dare le informazioni nei banchetti, nei mercati e nelle aziende. Dal 1996 è stato anche assessore al Comune di Formigine, terminata l’esperienza politica si è dedicato al volontariato come presidente “Orti Insieme” di Gorzano, una comunità che negli anni della sua gestione si è molto sviluppata. Attivista anche dell’Anpi di Maranello, ha speso la sua vita dedicandosi all’aiuto alle persone'.



'I compagni in Cgil lo ricordano come un riferimento per tutti i lavoratori, pensionati e cittadini, che hanno trovato in Lui un sostegno umano, competente e puntuale, dalla contestazione di un licenziamento alla compilazione delle pratiche più semplici. Una persona seria, profondamente convinto del valore del bene comune. Alla figlia Mara, alle nipoti e alla famiglia tutta vanno le più sentite condoglianze della Cgil di Modena'.



I funerali si svolgono in forma civile domani, 28 dicembre, alle 15.30 alle camere ardenti dell’ospedale di Baggiovara.





