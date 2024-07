Maranello, cittadinanza onoraria per Emanuele Messineo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il conferimento arriva in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Messineo, il cui sacrificio desta ancora emozione in città. Insignito nel 1975 della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria per l’atto di eroismo, Emanuele Messineo viene ricordato a Maranello ogni anno con una cerimonia di commemorazione organizzata dall’Arma dei Carabinieri e dall’Amministrazione Comunale nella piazzetta a lui intitolata, antistante il Banco San Geminiano e San Prospero dove nel 1974 il Carabiniere venne ucciso nel tentativo di fermare un rapinatore.

Originario di Marianopoli in provincia di Caltanissetta, all’epoca dei fatti appena venticinquenne, Messineo era in servizio a Maranello da tre anni, e l’emozione suscitata dalla sua morte fu tale che ai funerali parteciparono quindicimila persone. Il profondo riconoscimento per il gesto eroico del Carabiniere ha indotto il Comune di Maranello, nel corso degli anni, ad intitolargli anche la palestra delle scuole medie Ferrari e un murale al Parco degli Artisti in via Vittorio Veneto.

E ora arriva il conferimento della cittadinanza onoraria, che dopo il voto unanime del Consiglio Comunale, sarà consegnata personalmente ai familiari di Messineo dal sindaco Luigi Zironi il prossimo 23 settembre in occasione della cerimonia per commemorare il cinquantesimo anniversario della scomparsa.

“La cittadinanza onoraria”, si legge nel documento approvato, “è una onorificenza concessa dal Consiglio Comunale per onorare una persona che, sebbene nata in una città diversa, anche non residente, si sia distinta per il suo impegno o per le sue opere o in azioni di alto valore a cui la città attribuisce particolare rilievo. Concedere la cittadinanza onoraria significa accogliere per sempre, in seno ad una comunità, una persona che ha lasciato un segno profondo”. Nella concessione del riconoscimento, il Consiglio Comunale ha espresso “la più viva gratitudine, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, al Carabiniere Emanuele Messineo, per l’eroico gesto compiuto sacrificando la propria vita a tutela dell’incolumità della comunità maranellese”.