Maranello: due giorni di Gran Premio di auto...a pedali

L’evento, giunto alla ottava edizione ed unico in Italia per le sue caratteristiche, si tiene sabato 3 e domenica 4 luglio a Maranello davanti al Museo Ferrari.Parteciperanno bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 3 ai 15 anni che saranno divisi in batterie a seconda dell’età e gareggeranno in prove su tempo. Le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda della età) saranno disponibili in loco e ai bambini verranno consegnate patenti, gadget e premi.Si partirà sabato pomeriggio con le prove e il gioco libero gratuito per tutti (anche per i non iscritti), mentre domenica si disputeranno le gare dalla prima mattina e ci sarà poi una finestra di gioco libero gratuito tra le 14.30 e le 16.30.L’evento è nato a Modena e la sua prima edizione è stata presso il Museo Enzo Ferrari. “Il GP di Modena con auto a pedali per bambini è diventato un appuntamento annuale fisso per le famiglie e da due anni è su scala regionale e coinvolge più città sul territorio della Emilia- Romagna. Abbiamo anche per questa tappa iscrizioni da tante città dell’Emilia -Romagna e anche da fuori Regione e questo evidenzia le finalità turistiche, oltre che sportive, della manifestazione, che sarà svolta nel rispetto delle regole di prevenzione del Covid19, già sperimentato l’anno scorso”, sottolinea Maja Argenziano, titolare della agenzia IDEAS4U di Modena e ideatrice dell’evento.Negli anni sono stati migliaia le bambine e i bambini coinvolti che si sono divertiti con questo gioco che trasmette i valori dello Sport, dell’Inclusione e della Sostenibilità.Sarà possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione, solo se saranno rimasti posti disponibili. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di casco da bicicletta e abbigliamento sportivo. Sul sito della manifestazione sono ben illustrate le regole da rispettare per la prevenzione del covid19.La manifestazione è organizzata da Ideas4U di Maja Argenziano con la collaborazione di AICS c.p. Modena col suo Presidente Sandro Zoboli, col patrocinio della Regione Emilia - Romagna e col patrocinio e sostegno del Comune di Maranello e del consorzio Maranello Terra del Mito.