Maranello: il 15 e 16 aprile è festa di primavera

alle ore 11 “I colori della primavera”, letture ad alta voce per bambini e bambine fino ai 6 anni a cura dell'Associazione Librarsi, alle 17 l’inaugurazione della mostra “Natura ispiratrice” di Giovanna Facchini. Il Mabic propone anche una selezione di libri per adulti e ragazzi sull’orto, i semi, le erbe, le piante e “La Bancarella”, vendita a 50 cents di riviste dedicate al giardinaggio e alla cucina.Domenica 16 aprile la festa entra nel vivo: durante la giornata i negozi saranno aperti,dalle ore 10 alle 20 sarà riproposto “Maranello in fiore” insieme alle attrazioni per bambini.Sempre in piazza gli stand delle associazioni (Comitato Maranello Tipico e Associazione Il Matraccio, Albo Assaggiatori Di Nocino Tipico Di Modena, Fondazione Visit Gabicce, Gruppo Modenese Succulente con esposizione di piante grasse, AIDO) e animazione musicale a cura di Dj Ans.Alle 15.30 “Cosmesi Fai da te” a cura di Ecosapiens-Lumaca (CEAS), un laboratorio semplice e pratico per realizzare sali profumati, detergenti naturali e creme per le mani con ingredienti naturali facilmente reperibili, per bambini 6-13 anni e famiglie; alle 16 “Nel nome della rosa. 10 cose sulle rose che nessuno vi ha mai detto”: Riccardo Viti, direttore del Museo Giardino della Rosa Antica, risponderà alle domande dei partecipanti sulla cura, potatura, messa a dimora e riproduzione delle rose.

All’Auditorium Enzo Ferrari alle ore 10 l’inaugurazione della mostra “Le Forme dell’acqua. L’acqua fonte di vita rappresentata in tutte le sue forme” a cura del Circolo Fotografico Blowup di Maranello. In Via Claudia e Via Nazionale si potrà fare shopping all’aperto con i banchi del Consorzio Versilia Forte dei Marmi alta qualità, in Via Stradi il mercatino con creazioni opere dell’ingegno e attrazioni per bambini. In Piazzale Messineo l'area food con lo gnocco fritto dell’Associazione Nazionale Alpini, al Parco Due il Mercatino dei Piccoli a cura del Consorzio Maranello Terra del Mito. Nel pomeriggio di domenica in programma anche l’inaugurazione di una nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana (15.30 in piazza) e della nuova sede maranellese dell’associazione, alle 16.15 in Via Matteotti 36 (parcheggio ingresso Parco Ferrari).