Maranello, furto con spaccata: arrestato un albanese

Questa notte i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un albanese per danneggiamento e furto aggravato. L'uomo con un mattone autobloccante ha infranto la vetrina di un bar del centro di Maranello rubando dal registratore di cassa denaro in contante. I carabinieri arrivati immediatamente sul posto su segnalazione di un cittadino, lo hanno colto in fragranza recuperando l’intera refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. Questa mattina sarà giudicato per rito direttissimo.