Maranello, il raduno in piazza delle mitiche A112 Autobianchi

Sabato 17 e domenica 18 maggio in Piazza Libertà a Maranello è in programma il settimo raduno internazionale delle A112, evento organizzato dal Club Motori Scuderia Modena Corse con il patrocinio del Comune di Maranello. Prevista la partecipazione di alcune decine di auto, provenienti dall’Italia, Germania, Olanda, Francia e Bulgaria, che si potranno ammirare dalle ore 19 di sabato alle 9 di mattina di domenica. L'Autobianchi A112 è un'autovettura utilitaria prodotta dalla casa automobilistica italiana Autobianchi dal 1969 al 1986. Venne presentata nel 1969 al Salone di Torino, ottenendo entusiastici consensi. Nella sua lunga carriera subì molti restyling e miglioramenti, che diedero vita a otto serie successive, durante i 17 anni del periodo di produzione. Di particolare rilievo il modello Abarth prodotto dal 1971 al 1985, versione sportiva impiegata nel corso degli anni in tutte le categorie sportive a ruote coperte, conquistando un palmarès complessivo impressionante e ancora largamente utilizzata nelle gare in salita o nei rally riservati alle vetture storiche.