'La nota della consigliera Goldoni, sia per tempismo sia per contenuti, contraddice la realtà: ci accusa di non voler fare eventi motoristici nel giorno in cui viene annunciato che Maranello sarà protagonista del prossimo Rally Città di Modena. Cosa che avviene, inoltre, da tre edizioni consecutive, alle quali si aggiungono decine di iniziative a tema motori ospitate negli ultimi anni. La consigliera Goldoni confonde poi la nostra contrarietà ad una sua specifica proposta, la Cronoscalata del Cavallino come si faceva in passato, allargandola in modo strumentale a tutti gli eventi motoristici in generale. Scontrandosi dunque, come già detto, con la realtà dei fatti'. Così il sindaco di Maranello Luigi Zironi replica alle parole del consigliere Barbara Goldoni

'Eppure in Consiglio comunale sono già stato molto chiaro sulla sua proposta di Cronoscalata, che non hanno voluto approvare nemmeno le altre forze di minoranza che l’avevano sostenuta in campagna elettorale. Così come la propone lei, si tratterebbe di una gara di pura velocità lungo una strada, la Via Giardini, che riteniamo - in linea con chi ci vive - non sia più idonea a questo genere di competizioni, perché si superano i 200 km/h anche in zone abitate. Cosa diversa sarebbe pensare per la Cronoscalata ad una rievocazione di quel tracciato che ne celebri il valore storico, ma senza i rischi della gara di velocità pura. Perché di fronte a tante richieste che arrivano per organizzare eventi motoristici nella nostra città, riteniamo sia dovere dell’amministrazione valutare ogni proposta, gestirla e migliorarla, tenendo conto anche delle esigenze della cittadinanza, così come cerchiamo sempre di fare. In conclusione, posso solo confermare che Maranello continuerà ad ospitare con orgoglio eventi motoristici che celebrano la nostra passione e la storia straordinaria che caratterizza questa terra. E nel frattempo continueremo a promuovere una cultura dei motori che sia allo stesso tempo rispettosa del passato e proiettata alle sfide più innovative del futuro, che riguardano da vicino anche la formazione dei nostri giovani e la competitività delle nostre imprese'.