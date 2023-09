Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'La scomparsa di Lorenzo Gilli, a soli 55 anni, ci lascia senza parole, insieme a tantissimi appassionati che nel corso del tempo lo hanno seguito e ammirato per le sue capacità al volante, per la sua profonda cultura motoristica, per la sua lealtà in gara e soprattutto per le sue doti umane - afferma il sindaco di Maranello Luigi Zironi -. Gli amici lo ricordano come una persona schietta, sempre sorridente, generosa e disponibile con chiunque gli chiedesse un consiglio. E ha sempre ribadito con orgoglio, ad ogni suo successo, che Maranello era la sua terra. L’amministrazione comunale e tutti i maranellesi si stringono attorno ai suoi cari con sincera partecipazione in questo momento così doloroso e difficile da superare'.