Maranello, l'emergenza rientra, riapre il centro diurno per anziani

Maranello il Centro Diurno ha riaperto oggi i battenti, nel rispetto dei protocolli sanitari, trasferendosi temporaneamente nella sala ‘Le Nuvole’ - di proprietà comunale - situata in via Cappella a Gorzano. L’operazione è stata coordinata dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e si è concretizzata con il supporto e il contributo economico dell’Amministrazione maranellese. Questa collaborazione consente dunque di ripartire con le attività che, a causa della pandemia, erano state sospese presso la CRA ‘Carlo Stradi’ in seguito alle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e regionali dettate dall’emergenza. Tuttora, secondo le normativa vigenti, non ci sarebbero i requisiti tecnici per riaprire il Centro Diurno in Viale delle Rimembranze.La riapertura in un’altra sede, la prima nei quattro Comuni dell’Unione che ospitano queste strutture, è stata possibile grazie allo spostamento della sede dell’associazione Orti Insieme, che per il momento ha traslocato dalla sala ‘Le Nuvole’ - a lungo inutilizzata per le misure anti-covid - per sistemarsi in un altro immobile di proprietà comunale che dista circa duecento metri, sempre collocato in via Cappella e facente parte del complesso in cui nascerà il nuovo progetto di co-housing. Nella stessa sala ‘Le Nuvole’, il Comune si è impegnato a sostenere i costi per i lavori di adeguamento indicati dalla commissione autorizzativa per poter ospitare un Centro Diurno. Altri interventi hanno riguardato i locali concessi alla Orti Insieme, in comodato d’uso gratuito: le spese di sistemazione anche in questo caso sono state sostenute dal Comune.Nel Centro Diurno che ha ripreso oggi le attività saranno ospitate complessivamente 13 persone, suddivise in due gruppi che - per poter rispettare i protocolli anticovid e la capienza massima di 7 ospiti per volta - si alterneranno durante la settimana mantenendo la logica della ‘bolla di sicurezza’ simile a quella utilizzata nelle scuole. Un gruppo potrà dunque frequentare il Centro Diurno il lunedì, il mercoledì e il venerdì, l’altro il martedì, il giovedì e il sabato, sia la mattino che al pomeriggio con colazione, pranzo e merenda compresi.“Non appena le condizioni lo hanno reso possibile - spiega il sindaco Luigi Zironi - abbiamo voluto dare una risposta concreta a queste persone e ai loro familiari, che in un periodo così complicato avevano bisogno rispettivamente di ritrovare un po’ di socialità e un po’ di sollievo, senza per questo rinunciare alla sicurezza dei loro cari. Tutti gli ospiti risultano vaccinati e per precauzione verranno sottoposti ad un tampone ulteriore anche prima dell’ingresso nella nuova sede”.“Era importante poter ripartire - aggiunge Daniela Ottolini, assessore al welfare - perché la pandemia e le relative restrizioni hanno aumentato il carico di lavoro su chi si prende cura dei familiari più fragili. Agli ospiti che frequentavano il Centro Diurno prima dell’emergenza covid è stata comunque data la possibilità di continuare, ma alcuni posti non sono stati confermati e sono dunque stati accettati alcuni nuovi utenti, secondo la disponibilità della struttura”.La gestione del servizio - sostenuto dal Fondo regionale per la non autosufficienza - resta in affidamento alla cooperativa sociale Gulliver, che già se ne occupava presso la CRA ‘Carlo Stradi’ prima della pandemia e che impiega i propri operatori e autisti, offrendo alle famiglie interessate anche il servizio di trasporto tra l’abitazione e i locali di Gorzano. La stessa cooperativa pagherà un canone d’affitto al Comune e si farà carico, in base alla convenzione stipulata, della manutenzione dei locali e della cura del verde nelle aree esterne.