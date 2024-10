'Maranello, mense scolastiche nel mirino: si torni a servizio interno'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Pare che sia come quando si fanno gli esami sul cibo preparato per l’haccp in luogo su quello effettivamente somministrato.

Al momento non è variato il fornitore che si occuperà della somministrazione, e che, anche ad inizio anno (nonostante il weekend a servizi aperti dell’ottobre 2023), ci sono stati casi di intossicazione alimentare così come, negli anni precedenti, erano state effettuate molteplici segnalazioni da parte degli insegnanti, dei dirigenti e del comitato genitori, non prese seriamente in considerazione dall’amministrazione comunale - continua Goldoni -. Quest’anno non mancheremo di far fare controlli a campione sulla qualità del cibo somministrato, soprattutto di frutta e verdura. Il tema delle mense è fondamentale, coinvolgendo anche la salute. Quelle affidate alle cooperative sollevano spesso problematiche legate alla qualità del cibo, sia nelle scuole che negli ospedali, a titolo di esempio. Sul rapporto qualità prezzi ci sarebbe molto da discutere. Inoltre il cibo vuole caldo, per permettere ai nostri ragazzi una migliore digestione, ed avevamo già avuto invece la possibilità di appurare che il trasporto inficia su questo aspetto importante oltre che sulla possibilità di rischio di contaminazione. La nostra proposta sarebbe quella di programmare per gli anni a venire il ritorno alle mense interne. Approfitto per segnalare al Comune che il contratto di appalto non dovrebbe vietare l’alternanza del fornitore e che il proprio sito non è aggiornato: il menù presentato è quello di primavera estate 2024 ed, addirittura, quello in bianco è fermo al 2020/2021'.