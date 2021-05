Maranello, nuovi punti luce in strade e parchi

Strade e parchi pubblici più sicuri con la nuova illuminazione. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’area verde in via Teano a Maranello e di via Fratelli Cervi a Torre Maina, dove sono stati installati nuovi impianti di illuminazione nell’ambito del progetto di riqualificazione avviato dall’amministrazione comunale. Un intervento complessivo che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti anche in altri punti del territorio comunale, come via Don Minzoni a Torre Maina e l’installazione di due nuovi punti luce in via Adige a Gorzano, dove i lavori sono in fase di conclusione in questi giorni.“Con questi lavori proseguiamo nell’opera di tutela del territorio garantendo il corretto funzionamento dell’illuminazione pubblica - afferma l’assessore ai lavori pubblici Chiara Ferrari -. La sostituzione degli impianti, oltre ad assicurare una illuminazione migliore, permette anche un risparmio sia in termini energetici che di costi: risorse che potremo reinvestire in altre qualificazioni sul territorio”.Sempre a Torre Maina sono state ripristinate le colonnine a servizio dei camper nell’apposita area sosta, intervento che ha visto la sostituzione della parte elettronica (interruttori di protezione, prese elettriche, sostituzione della tipologia di illuminazione da fluorescenza a LED), il ripristino degli sportelli frontali e il ritinteggio delle colonnine stesse.