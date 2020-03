Maranello, preghiera di gruppo, 23 denunciati

I Carabinieri di Maranello hanno aspettato che la funziona religiosa terminasse per identificare e denunciare le 23 persone maggiorenni appartenenti alla comunità evangelico-cristiana che portando con loro anche 8 minorenni, si erano riunite, in preghiera a Maranello, in violazione al decreto per il contenimento del coronavirus che vieta le funzioni religiose per scongiurare il rischio legato agli assembramenti.Insieme a loro, e sempre per la medesima violazione, i Carabinieri di Maranello hannno denunciato altre due persone sorprese a circolare senza giustificato motivo nel centro abitato del paese.Stessa denuncia, ma dai militari della compagnia dei Carabinieri di Pavullo, per tre uomini ed una donna, di origine kosovara, di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, sorpresi in giro per il centro storico senza giustificato motivo.Foto archivio