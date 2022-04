Maranello: ragazzi di ieri incontrano i ragazzi di oggi

A coronamento dell’evento, Spi-Cgil e Anpi hanno premiato le classi e gli studenti protagonisti del progetto, con attestati e borse di studio. Un premio è andato anche all’Istituto di Istruzione Ferrari conferito direttamente al dirigente scolastico, Salvatore Conti.La manifestazione ha registrato un grande successo ed assume una valenza particolarmente significativa in questo periodo storico, dove venti di guerra soffiano a non molta distanza dalla penisola. Rimarcare il valore della pace, della solidarietà, della libertà non è mai superfluo, tanto più nei confronti delle nuove generazioni. Il testimone della lotta partigiana per conquistare e garantire la libertà a tutti i cittadini passa dunque nelle mani dei giovani, con l’auspicio che l’insegnamento della Resistenza resti vivo il più a lungo possibile.