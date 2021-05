Maranello: rubano all'isola ecologica: arrestati

Con una battuta si potrebbe parlare anche di riciclo e riuso. Considerando che il furto questa volta riguarda elettrodomestici a fine vita avviati a smaltimento nelle isole ecologiche. Ma di interesse e valore economico per i due ladri che la scorsa notte hanno tentato di rubarne alcuni pezzi. Entrando, dopo averne reciso le rete metallica perimetrale, all'interno dell'isola ecologica di Maranello. I Carabinieri, all'una della notte, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno individuato un furgone fermo nei pressi dell’isola ecologica attrezzata. A bordo i due uomini e il carico di materiale appena asportato dall'area. Diversi elettrodestici e materiale vario per un importo stimato in circa 1.500 euro. I due sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e condotti davanti al giudice in direttissima che ha convalidato l'arresto. Uno in carcere, uno sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.