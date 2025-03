'Maranello, slides durante il consiglio? La maggioranza Pd dice no'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Martedì 18 si è riunita a Maranello la conferenza dei capigruppo per valutare variazioni da apportare al regolamento del consiglio comunale. Tale seduta è stata convocata per discutere della modifica proposta da FdI che prevedeva l'inserimento di un nuovo articolo concernente la possibilità di proiettare immagini e slides durante il consiglio da parte dei consiglieri proponenti gli atti in discussione. 'Tale modifica andava anche a regolamentare una prassi ormai assodata da parte di giunta, tecnici e funzionari che già ne fanno uso per una migliore esposizione dell'argomento - spiega il consigliere Fdi Barbara Goldoni -. Dalla discussione è emerso che la maggioranza ne ha fatto un principio più politico che tecnico e per questo, non trovando un accordo, si è dovuti provvedere alla messa in votazione. Ovviamente la proposta è stata respinta, avendo avuto voto favorevole solo dal partito proponente e dalla Lega. Tutto ciò dimostra una volta in più un trattamento di disparità tra maggioranza e opposizione che naturalmente si trova più in difficoltà a controbattere alla giunta senza il supporto visivo di quanto asserito negli atti presentati'.